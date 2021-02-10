策劃民主派初選涉顛覆國家政權　戴耀廷等人警署報到

55名有份發起或參與民主派「35+」初選人士，早前被指涉嫌違反《港區國安法》中「顛覆國家政權罪」，上月初相繼被警務處國家安全處拘捕。獲保釋候查的多人今午（10日）分別前往不同警署報到，其中牽頭發起民主派初選的港大法律系前副教授戴耀廷指，香港的情況轉變很大，認為公開發言不太安全。

戴今午﹙10日﹚近3時到馬鞍山警署報到，在警署內逗留約50分鐘後，獲准以5萬港元續保，並須在4月8日再到警署報到。他表示香港情況的轉變很大，如他這類人公開發言都不太安全，所以「無嘢講」。被問及如何度過農曆新年以及是否預計可續保，戴指沒有補充，又指港人很辛苦，希望港人繼續堅持。

在將軍澳警署，初選參選人、西貢區議員柯耀林、有份參與協調初選的民主動力副召集人、西貢區議員鍾錦麟，以及民主動力司庫關尚義（John Clancey），下午2時許亦先後抵達警署報到。鍾表示自己感到緊張，又提到臨近農曆新年，祝願港人身體健康、事事順利、滿懷希望。而關尚義則指，每次的政府打壓均會影響國際社會對港的信心，而自己並無作特別準備，只會盡量花多些時間陪伴家人。

此外，民主動力召集人的東區區議會副主席趙家賢到北角警署報到，而初選參選人、商人林景楠則到馬鞍山警署報到，林同樣獲准以5萬港元續保，並需於4月8日再報到，他表示會珍惜接下來與家人相處的日子。