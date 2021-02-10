行會批准「非原址換地」保育沙羅洞　船灣建高爾夫球場

為長遠保育沙羅洞，政府發言人今日（10日）表示，行政長官會同行政會議已於今年2月9日批准沙羅洞非原址換地建議，政府會與沙羅洞發展有限公司（發展公司）繼續進行換地的後期工作以落實建議。當換地建議完成後，預計沙羅洞的保育面積達50公頃。漁農自然護理署會制訂自然保育管理計劃，包括保護重要生境、修復已荒廢農地等，以長期有效保育沙羅洞的生物多樣性。

沙羅洞具有極高的生態價值，在新自然保育政策下12個須優先加強保育地點中排名第二，僅次於米埔及內后海灣國際重要濕地。政府2017年6月以「非原址換地」方式，向沙羅洞發展有限公司批出大埔船灣一幅土地，換取保育沙羅洞具高生態價值的私人土地，並計劃將大埔船灣的已修復堆填區發展成為高爾夫球場，取代現時的臨時高爾夫球練習場。

經過約3年的磋商，政府與發展公司已就非原址換地建議的基本條款及條件大致達成共識，發展公司擬交還私人地段的土地業權在既定程序下的查核工作亦接近完成。另一方面，發展公司亦已按照規定，於19年完成船灣堆填區內擬議私營高爾夫球場的環境影響評估，並獲批環境許可證。

當換地建議完成後，計及該地點的政府土地和發展公司配合保育的土地，預計政府在沙羅洞可進行長遠保育計劃的土地面積共逾50公頃。漁護署或其委任的非政府機構將會負責長遠管理及保育沙羅洞生境的工作。漁護署會制訂一個適切的自然保育管理計劃，包括保護重要生境、修復已荒廢農地、提高次生林地的價值、維持生境多樣性、清除外來物種等，以期有效保育沙羅洞的生物多樣性及提高與周邊郊野公園的生態連繫。

漁護署並擬按需要在合適位置設立設施，如資訊牌和維護現有路徑等，有助利導公眾欣賞及享受沙羅洞的生態和環境；亦會舉辦公眾教育活動，好讓遊人更了解沙羅洞的生物多樣性及文化傳統等，提升大眾保育沙羅洞的意識以至參與。

政府會與發展公司繼續進行換地的後期工作。發展公司須補地價，在取得一切所需的批准，方可展開船灣堆填區的擬議高爾夫球場發展項目。政府發言人重申，這項非原址換地建議是非常獨特、特殊和個別的個案。這種安排是考慮到沙羅洞各種同時並存的特殊情況，政府不會為自然保育便輕易考慮這種做法。