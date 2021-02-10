公務員簽署聲明限期本月屆滿　社署疑現辭職潮

公務員事務局月前發公告，要求所有公務員4周內簽署聲明擁護《基本法》及效忠香港特區，限期將於本月屆滿。社會福利署疑現辭職潮，上月有8人辭職，辭職人數較去年4月至12月的每月平均離職人數升逾倍，佔2019/20年度辭職人數近2成。

根據社署資料指，2019/20年度社署有44人辭職，當中有17名社工，每月平均有3.6人辭職。而在2020年4月至12月，社署有31人辭職，當中包括10名社工，每月平均有3.4人辭職。而社署於上月有8人辭職，當中4名為社工，單月辭職人數已逼近2019/20年度辭職總數近2成；辭職人數亦已較去年4月至12月的平均離職人數升逾1倍，而社工辭職人數更升逾3倍。

華員會社會工作主任職系分會主席梁建雄指，同事對簽署聲明有不同猜想，難以判斷每個人辭職的原因。而近日不時有訊息流傳社署有逾百名社工辭職，他直言並非事實。他提到，社署社工辭職需3個月通知，暫時難以預計是否有辭職潮，估計到本年4或5月，才能從社署辭職字數作分析。

梁又指，若屆時社署的辭職字數較往常高3倍，署方有機會要面對人手不足的問題。他建議當局和社署應向同工提供更多資料及解釋，釋除疑慮，令他們安心簽署聲明。

而公務員工會聯合會總幹事梁籌庭則認為數字偏高，但同樣認為要待簽署聲明期限屆滿後，方能得知是否有離職潮，但他指工會過去1個月收到不少查詢，大多問及辭職手續，如辭職後或在通知期內是否仍要簽署聲明。他提到，部分想辭職的會員指聲明猶如「賣身契」，擔心簽署後要承擔不少法律責任，更有人明言到外面打工不用受約束。