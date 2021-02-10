訛稱聘匯款員呃32人資料申請貸款　3男詐騙600萬被捕

警方於去年1月至12月期間接獲市民報案，指在社交平台尋找工作時，接觸自稱從事匯款工作的人士，並聲稱僱用他們幫忙匯款，數額達到指定金額時可獲報酬。騙徒其後利用短訊索取事主的身份證、住址證明、銀行戶口及入息證明等個人資料，指用作登記用途。不過，騙徒其後假扮事主，利用他們的個人資料向財務公司申請貸款。

當事主收到貸款後，以為相關貸款為匯款，於是跟從騙徒指示將有關款項轉帳至指定銀行戶口，或者將現金交給自稱為律師行職員的男子。事主在數星期後收到銀行的貸款文件，始恍然大悟，知道受騙，但再也聯絡不上騙徒。

警方經深入調查後，昨日(9日)展開行動，拘捕一名自稱律師行職員的23歲男子，當時他正向1名19歲女受害者收取3萬7千港元。另外，警方在馬鞍山及大角咀拘捕2名分別24歲及25歲的涉案男子，他們分別扮演分配工作及律師行職員的角色。3名男子涉嫌干犯「串謀詐騙」罪，現正被扣留調查。行動中，警方檢獲7萬港元，相信為受害者的貸款。

商業罪案調查科高級督察莊子承表示，經追查下相信詐騙集團運作一年，涉嫌與32宗同類詐騙案件有關。受害人10男22女(18至57歲)，每人涉款由2萬6千港元至100萬港元不等，總騙款高達600萬港元。

商業罪案調查科高級督察張文翰指，求職騙案有上升趨勢，2019年有175宗，去年則上升至332宗，損失金額由1450萬港元升至接近2千萬港元。警方呼籲求職者看到招聘廣告附有毋須工作經驗及技能，搵快錢等字眼時，應提高警覺。另外，招聘毋須面試，但需要索取大量個人資料，求職者應謹慎處理。求職者發現招聘有不尋常時，例如招聘時需申請貸款，購買昂貴物品等，應向親朋好友求助。