深圳禁港司機入村　供港菜量或銳減　市民春節恐捱貴菜

新冠肺炎疫情未止，雖然周五(12日)便是大年初一，但內地部分地區針對中港司機的防疫措施卻「加辣」，新措施或令供港蔬菜銳減一半，菜價恐飆升。有本港菜販稱仍未收到有關消息，擔心蔬菜的來貨價會在近日上升，預計若情況嚴重會減少入貨。而市民則表示「幾貴都要食」，但會選擇較便宜的蔬菜。

深圳市龍崗區平湖街道今日(10日)起，全面禁止跨境香港貨車司機入村裝卸貨物，需由合資格內地司機代為入村裝卸貨，再將貨物運至指定接駁站與香港司機交收。

旺角菜販麥小姐聽聞上述消息後，稱「梗係擔心啦，唔擔心就假」，又表示若來貨價大幅上升會減少入貨。她指出，今年農曆新年市民買菜數量減少，較去年少約30%，而菜價則上升了約30至40%，大嘆「生意難做」。在同區經營菜攤的鄧先生直言「(菜價)咁貴攞返嚟做咩？」他又指，近日蔬菜來貨價上升了逾10%，但自己幾乎沒有加價，並指若明日(11日)菜價大幅上升，或許只會「入少少貨」。

菜販趙先生則指，仍未得知相關「加辣」的消息，但他表示不擔心蔬菜來貨價增加，直言「貴買貴賣囉」，他又稱近日蔬菜的來貨價與往日相若，惟應節食品如芽菇、荷蘭豆等則稍貴，而明日仍不會減少入貨，認為「貴啲都要食㗎嘛」。

到花園街街市買菜的市民陳小姐表示，近日已發現蔬菜的價格有所上升，每斤貴了約2至3港元，擔心未來數日的菜價會再上升，故打算今日「買定多啲」，又無奈指「貴都要食㗎啦，冇辦法」。另一市民陳女士則指，蔬菜價錢上升「唔使擔心㗎，菜貴咪食少啲，菜平咪食多啲囉」，但她表示在未來數日，即使菜價「幾貴都會買」。