政府擬引入非本地醫生　醫學會稱未收到詳細方案

香港公營醫院醫護人手長期短缺，政府早前提出引入非本地培訓醫生方案，香港醫學會今日(10日)舉行記者會，表示至今未收到政府就方案提供的詳細資料，而食物及衞生局原定安排於昨日(9日)的會議亦臨時推遲至今晚進行。

醫學會前會長方津生表示，若政府方案只希望解決公營醫療醫生不足的問題，現時已可透過有限度註冊的方式於公營機構執業。他又以自身經驗為例，指自己醫學院和一些專科考試中經常不及格，但從未責怪考試設定不合理標準，而是會歸因準備或能力不足。他續指，自己於愛丁堡皇家醫學院通過考試，當時總數合格率為25%，這就是醫學界罕向外人道的考試狀況。

香港醫學執照學會主席馬思特表示，對政府擬修例允許海外醫生毋須通過考試來港執業感非常遺憾及擔憂，該會302名非本地訓練醫生的調查指，84%受訪者認為執業試確保所有非本地畢業生能符合香港專業標準，有助維護病人安全。

醫學界議員陳沛然亦批評是次修例屬政治決定，政府於全民抗疫期間製造政治問題，令一眾忙於處理現時疫情的同業被迫要用時間處理政治爭拗。有醫生指澳洲同類的資格試過去數年合格為24%至52%，證明情況相若。

根據香港醫學會提供的資料，醫生執業資格試於2012至2016年間，英、美、加、澳、德的畢業生於專業知識部分合格率平均40%；中國內地畢業生合格率為15.7%；而一帶一路國家合格率為11.1%，而醫學英語技能合格率分別為100%、50至90%以及99%。至於臨床考試通過率分別為52.8%、27.5%以及16.7%，考生於臨床考試可選擇用英語、廣東話、普通話參加，每年舉行2次，並可連續考5次。