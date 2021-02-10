網台主持傑斯涉發表煽動言論　法庭引用黎智英案終院判例拒保釋

網台D100 Radio主持人「傑斯」尹耀昇，涉嫌在節目中發表煽動性的言論，被控4項作出具煽動意圖的作為罪。他早前因留院缺席聆訊，今（10日）出院後被押往西九龍法院提訊，被告暫毋須答辯。總裁判官蘇惠德把案件押後至5月10日再訊，並引用終審法院昨天在壹傳媒黎智英案的判例，不准被告保釋，下令把被告還押懲教署看管，以等待警方進一步調查，包括調查被告其他的影片、言論及財務資料。

52歲被告尹耀昇，報稱任職網台主持。他被控於2020年8月8日，在香港連同其他人作出具煽動意圖的作為，即在一個網上節目作主持及演講，意圖引起憎恨或藐視香港特別行政區政府或激起對其離叛，引起香港居民間的不滿或離叛，或慫使他人不守法或不服從合法命令。

其餘3罪指被告於2020年8月15日、9月5日及10月10日，在香港連同其他人，作出具煽動意圖的作為，即在一個網上節目作主持及演講，意圖引起憎恨或藐視中華人民共和國政府及香港特別行政區政府或激起對其離叛，激起香港居民企圖不循合法途徑促致改變其他在香港的依法制定的事項，引起香港居民間的不滿或離叛，或慫使他人不守法或不服從合法命令。