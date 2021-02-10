兩學生參與大規模堵路事件　分別判監5個月和入更生中心

前年8月24日觀塘區遊行後，多區發生警民衝突，3名男女涉嫌當晚在黃大仙區非法集結，其中一人另被控管有雷射筆。3人經審訊後都被裁定非法集結罪，其中兩人今（10日）在觀塘法院分別被判5個月監禁及判入更生中心；另一人則牽涉毒品問題，需要押後判刑，待索取戒毒所報告。裁判官屈麗雯指，本案牽涉的堵路事件規模龐大，堵塞了本港的主要幹道，禁閉式的刑罰無可避免，這樣才可達到懲罰及阻嚇的效果。

3位被告依次為23歲市場推廣員柯㻐偉、22歲學生陳可兒、20歲學生梅哲朗。控罪指，3人於2019年8月24日，在黃大仙豪苑第二座至黃大仙廟對開一段龍翔道東行線，與其他人參與非法集結。梅另再被控一項在公眾地方管有攻擊性武器，指他同日同地攜有即一個能發出雷射光束的裝置。

就次被告陳可兒的情況，辯方律師求情指她「鍾意香港，想守護這個地方」。裁判官認同陳背景良好，不過即使陳「愛香港」，但法庭及社會都不會容許或接納她作出破壞香港秩序的行為。由於法庭無證據證明陳當日實際做出甚麼行為，所以會以最低參與去考慮刑期，故判她5個月即時監禁。陳即時提出保釋等候上訴被拒。

而辯方律師為第三被告梅哲朗求情，指他讀書成績優異，有義務教小學生做功課，感化官亦讚他合作有禮，有悔意。裁判官指梅的悔意來得遲，不過同意感化官報告，故依從報告建議判他入更生中心。