內地男深圳狎女友5歲女　非禮罪成判監3年3月

30歲內地男商人被指在其深圳家中，乘同居女友的5歲幼女睡覺時，分別用手指及狀似注射器的物件插她的私處。女童向母親投訴不獲理會，返港向生父及祖母透露私處不適才揭發事件。男商人前年入境香港時被捕，經審訊後被裁定非禮罪成，今（10日）於區院被判囚3年3個月。法官斥被告違反誠信，其行為令本應安全的家變得危險重重，幸得女童生父及祖母勇敢揭發事件，否則後果不堪設想。法官亦囑咐女童生母應為女兒設想，盡母親責任。

心理報告指受害女童X在事發後變得被動內向，對要跟被告同住感到煩亂及驚恐，害怕再遭侵犯。幸而她未見有明顯問題，故不用接受治療。

法官指案發時X年僅5歲，被告跟她年齡相差23年，更獲她的而信任，但最終對她做出違反誠信的行為。X在事件曝光前生活在恐懼中，陰部更因曾受感染需接受治療，但法庭看不到被告悔意。

被告吳森雄否認於前年1月至3月期間，在深圳非禮女童Ｘ。案情指Ｘ在父母分居後，隨母親及姊姊與被告同住在深圳，而被告是其母的男朋友。案發時，Ｘ在睡夢中醒來，見到被告脫下她的褲子，並先後以手指及狀似注射器插進她私處達兩分鐘，更令她私處流血。X及後向生父及祖母投訴私處又痕又痛，才揭發事件。