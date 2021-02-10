馬道立指法院工作不能被政治化　議員斥拒司法改革招亂

司法機構近年多宗裁決引起社會莫大爭議，社會一直有聲音要求落實司法改革，包括設立量刑委員會為法官裁決時提供指引，惟在終審法院第二任首席法官馬道立任內一直拒絕推行。今年初卸任首席法官並退休的馬道立，日前接受律師會刊物《香港律師》訪問時，指社會往往會就裁決結果標籤法官，強調市民須正確地理解法律和法治。有法律界人士批評，司法機構一直不願意修正自身問題，才是市民對司法機構的爭議聲不絕的原因。

馬道立在訪問中表示，明白很多市民喜歡為法官貼上標籤，形容這些標籤往往是來自法官裁決案件的結果，尤其是涉及在政治的案件中，若判決政府勝訴就會被視為「保守派」，判政府敗訴則是「自由派」。他又指，自1997年回歸以來，社會大眾對法律和法院工作有更多關注。他形容這是一個健康的趨勢，但同時提到大眾需要正確地理解法律和法治，避免扭曲，又強調法院的工作一定不能被政治化。

本身是執業大律師的議員容海恩認為，與以往相比，大眾近年更為關注司法機構及法庭的判決，部分涉及政治案件的裁決以至個別法官的言論都在社會上引起莫大爭議，故有更多人希望司法機構進行改革。她指出，馬道立過去曾以司法機構運作行之有效為由，拒絕回應市民訴求進行司法改革，包括不同意設立量刑委員會，令法官判決混亂的情況持續未能修正，以致市民對司法機構的爭議和批評聲音不能平息。

對於司法機構現時被質疑猶如「無王管」，容批評包括在馬道立任內的司法機構過去一直故步自封，即使法庭有許多需要改進的地方，但仍拒絕採納外界意見進行改革。她期望新任終審法院首席法官盡快落實司法改革，包括設立量刑委員會向法官推出量刑參考，以令法庭能作出更加公平的裁決，以平息外界爭議。她又建議司法機構可以考慮直播法庭聆訊等，以增加法院處理案件的的透明度。