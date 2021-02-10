銅鑼灣餐飲處所違規營業　10顧客被票控

新冠肺炎疫情嚴峻，清零目標遙遙無期，有餐飲處所違規營業。灣仔警區警員今日（10日）中午，對區內領有酒牌的食肆作出突擊巡查，提醒食肆持牌人及市民嚴格遵從防疫規例。期間，警員發現銅鑼灣謝斐道一餐飲處所內，有顧客未有保持1.5米距離或被某種形式的隔板分隔，涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）。

警員即時向現場共10名顧客（5男5女）發出定額罰款通知書，而有關餐飲處所的姓鍾(31歲)女負責人，則涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），被帶返警署作進一步調查。灣仔分區牌照組將跟進有關違規事項，向該負責人作出檢控。

警方呼籲市民顧己及人，應盡量減少社交活動，避免到人多聚集的地方，並遵守相關預防及控制疾病規例。警方會繼續於農曆新年期間加強巡查，以確保餐飲業務處所嚴格遵從有關規例的要求，並會對違例者果斷執法，以減低新型冠狀病毒病在餐飲及娛樂業務處所傳播的風險。