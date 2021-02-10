疫情倘續放緩　政府年初七放寬晚市堂食及四人一枱

港人向來對農曆新年十分重視，加上近日疫情有放緩趨勢，市民都期盼可外出聚餐，食物及衞生局局長陳肇始今日(10日)終公布，若現時至大年初七(18日)疫情無重大變化，計劃於大年初七起有條件放寬社交距離措施，包括食肆可放寬至4人一枱、而晚市堂食則須可延長至晚上10時，而食肆有關座位人數、用膳以外時間要戴上口罩、入場須體溫檢測及提供消毒潔手液的限制則維持不變。

陳又提到，有關負責人除須遵守防疫規例外，亦要安排所有員工2周一檢，員工亦要保留有關證明供當局查驗，最早可在恢復晚市前7天接受檢測，最遲不可在恢復開業後7天。換言之，員工須於2月11日至15日期間接受第1次檢測，並每隔14日須再複檢一次。其次，政府要求顧客進入有關場所前，須使用「安心出行」應用程式記錄行蹤，又或登記個人資料，以方便作病毒追蹤工作、保障安全。

港府屆時將容許部分行業恢復有限度運作，所有室內室外體育處所，包括健身中心、美容院、按摩院、表演場所、電影院、博物館、桌球館、健身中心，遊戲機中心等。上述各行業員工可透過社區檢測中心接受免費檢測，為期3個月。有關人士亦可自行到郵局、港鐵站、普通科門診領取樣本包。當局亦會按情況為個別業界提供檢測服務。

另外，問及以要求顧客安裝「安心出行」或登記資料作為放寬措施前提的責任誰負，陳肇始指，目前食肆安裝二維碼是法例要求，她相信無智能電話人士屬少數，有關負責人亦可要求對方留低電話、名字等簡單資料，以便聯絡跟進。