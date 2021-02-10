高中通識科改革　局方研為學校安排內地考察團

高中通識科將改革及改名，課程亦需加入內地考察。教育局今(10日)就重新冠名科目舉行網上研討會，就內地考察透露更多內容，局方指，內地考察主題為中華文化與現代生活，因此建議學校可探討以傳統文化、承傳、文化遺產，以至可持續發展等方面作主題，學生需在考察前準備及考察後撰寫報告，佔10小時學習時數。至於日數、地點不限，局方亦計劃安排交流團，學校可考慮參與，並會提供資助予學生。

與會的其中一名講者、教育局課程發展處課程發展主任(通識教育)李傑泉指，內地考察是課程重要的一環，望學生可切身處地去面對已學習的議題。他表示，學生出發前後亦要搜集資料，例如自學傳統文化文章，參觀香港文物建築，了解香港做文物保育的情況，到內地學習後，反思香港可如何借鏡等，完成後做專題研習，但分數不會計算在文憑試分數評核內。

李續指，明白有部分學生申請到內地的簽證有困難，建議他們可在香港進行類似體驗，包括以虛擬實境（VR）方式做考察或去參觀，透過活動讓他們認識內地，學校要鼓勵學生參與。在一般本地學生而言，總課程發展主任(通識教育)林思嫺坦言，未能完成考察會有後果，相信是指會影響分數。

至於計分方法，李指要求與通識科原本的獨立專題探究（IES）不同，不會有統一的報告表述方式，不會限制字數，或有統一評分準則，教師可按校本情況，評核學生內地研習的表現。