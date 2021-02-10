今年情人節撞正年初三赤口　逾半男女不想收防疫品作禮物

下周日(14日)將迎來情人節。有機構指，去年同類調查顯示約30%男女於情人節最想收到的禮物是口罩及酒精消毒液，但今年卻出現極大反差，逾50%男女表示今年最不想收到以上防疫用品作禮物；另有約30%男女打算「宅在家」（Staycation)度過佳節。機構建議在家慶祝亦可花心思，如一起「煮飯仔」炮製情人節大餐，增進感情。

約會公司HK Romance Dating Limited於上月18日至本月7日，透過電話、街訪及網上問卷調查，訪問了479名男女，了解他們在疫情下之的情人節安排及消費模式。調查除了發現逾半男女表示不想收到防疫用品，另有近3成女士及2成男士無計劃送禮。

對比去年情人節，有57%男士及67%女士預計會用1,000港元以下買禮物，消費金額有所提升；另有16%男士及19%女士表示暫未有計劃如何與伴侶度過情人節。

機構指出，今年情人節撞正年初三「赤口」，在中國傳統而言不宜外出拜年，避免爭吵等不快之事。不過，如果情侶之間增加溝通及計劃如何慶祝，並在意見上包容及體諒對方，相信就算情人節撞上「赤口」亦一樣百無禁忌，無礙有情人恩愛甜蜜。機構又指，若伴侶因擔心疫情或隔離等因素，難以出門見面慶祝，建議於情人節當日向另一半展示關懷，例如進行視像通話、寄情人節禮物等，藉此表達愛意及重視對方。