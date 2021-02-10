涉堵路抗議設隔離營　3男女分涉堵路襲警受審

去年2月新冠肺炎疫情爆發，政府徵用饒宗頤文化館翠雅山房作為隔離營，遭美孚居民反對。3名男女被指在居民示威當晚參與堵路，其中2名男子另涉嫌襲警。3人分別否認公眾地方造成阻礙及襲警罪，案件今日（10日）在九龍城法院開審。

3名被告分別為婚禮顧問陳惠欣（31歲）、文員陳曉陽（24歲）及中五生李佳俊（18歲），他們被控於去年2月2日在荔枝角道近美孚巴士站與其他人士聚集，導致公眾地方或交通受阻。陳曉陽承認堵路控罪，但否認襲擊警司陳子良。陳惠欣及李佳俊否認堵路控罪，李另否認襲擊警員15399。

控方證供指，當晚8時許有4至5名黑衣人突然衝出馬路，向一輛停在燈位的巴士擋風玻璃噴紅漆，亦有人將垃圾桶推出馬路。多人被警方制服拘捕，次被告陳曉陽警誡下承認有份擋巴士及推垃圾桶堵路，亦有警員目睹首被告陳惠欣擋巴士，並她大叫「出嚟呀」，呼籲群眾衝出馬路。

行動指揮官的陳子良警司供稱，當時他在美孚港鐵站A出口附近，見到有示威者推大垃圾桶出馬路，亦去截停巴士，其中一人為次被告。他遂上前拉着他並大叫「警察，停手」，惟次被告試圖逃走，並拳打他的頭、臉，令他的帽及眼鏡飛脫。惟辯方指陳的拘捕缺乏基礎，且使用了過分武力，令次被告險些窒息，當晚他穿便衣，沒掛上委任證也沒表明警員身份，次被告以為他是「暴力藍絲」及「暴力廢老」。