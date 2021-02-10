海洋公園料今年虧蝕7.75億元　預計水上樂園開幕後3年可回本

海洋公園早前公布「重生」方案，港府上月指再「泵水」，批出一筆非經常撥款16.7億港元。政府預計水上樂園在今年開幕後，首年度營運開支達3.35億港元，連同海洋公園其他設施開支，2021-22年度的開銷約16.75億港元，仍較2014-15至2018-19財政年度，每年平均開銷達15.6億港元高，整體營運收入預計只有9億港元，即仍有7.75億港元虧蝕。

商務及經濟發展局與旅遊事務署向立法會提交補充文件，指政府預計水上樂園在開放後第3年，即2023-24年度，將有3.84億港元營運收入，可達致收支平衡，而公園其他設施開銷則預計在2026-27年才達致平衡。當局指，估算尚未反映當公司日後外判開發健康主題區時，以及淘汰及清拆老舊的設施後而節省的開支，故估算相當審慎。

當局參考了海洋公園過去的相關數字，及不同機構就全球旅遊業復甦的預測，亦計及了零售/餐飲/消閒區啟用帶動人流以及落實按次收費安排對營運收入的正面影響，預計公園在2021-22年的財政年度的人均消費低於280港元，營運收入亦較過去收入下跌超過一半，水上樂園與海洋公園其他設施預計只會帶來9億港元。

海洋公園上月公布重生方案，預期暑假開幕的水上樂園及保育工作則由公園負責。為鼓勵海洋公園集中教育及保育工作，政府會由2022/23年起的4年內，每年提供多2.8億港元，4年共涉11.2億港元。另又再提供一筆非經常撥款16.7億港元，並豁免政府貸款的利息等，合共涉及約67.9億港元。