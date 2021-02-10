警搗活躍全港收數集團　拘5名黑幫少年

將軍澳警區於過去半年接獲96宗非法收數刑毀案，該警區反黑組聯同情報組及重案組，經調查後於今晨（10日）6時，在全港多區展開「犁庭掃穴」反非法收債行動，以涉嫌「刑事毀壞」及「唆使他人刑事毀壞」拘捕5名少年(15至17歲)。

警方調查顯示，5人涉嫌與去年11月至今年1月，於全港多區發生的至少31宗非法收債案件有關。犯案手法包括向事主的住所淋潑油漆及以膠水塞門鎖等。據悉，5名少年有黑幫背景，4人為學生，1人報稱無業，警方相信已搗破一個活躍全港的非法收數集團，他們透過社交媒體及手機應用程式，以金錢利誘青少年收數，每次酬勞500至1,000港元。案件由將軍澳警區反黑組跟進，調查仍在進行中，不排除有更多人被捕。

警方呼籲，「刑事毀壞」罪最高刑罰為監禁十年，青少年切勿因一時貪念以身試法。如被人招攬進行不法行為，應立即拒絕及向警方舉報。家長亦應多關心子女，以免子女與不良分子為伍。此外，市民借貸時應選擇有信譽及獲認可的放債人，審慎考慮自己的還款能力，並注意合約條款。如有懷疑，應立即停止交易並與警方聯絡。