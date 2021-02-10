山頂白加道豪宅地盤爆勞資糾紛　承建商否認拖欠工程費

山頂白加道22號、前身為比利時領事官邸的豪宅地盤，近期即將竣工，昨日(9日)卻有工人在場示威，警方一度接報到場調查。據悉，現場人士聲稱遭拖糧。該地盤承建商回覆東網查詢時否認指控，稱業主如數支付工程費，該公司亦已向分判商支付所涉款項。勞工處回覆指知悉事件，正調停勞資雙方的爭議。

警方指，昨日早上9時52分接報到場，山頂白加道22號有25名男子拉橫額示威，抗議承建商拖糧，其後工人和平散去。該地盤承建商是保華建業集團，該集團接受查詢時否認事件，並指已向業主收取全數工程費，亦已適時向分判商支付工程費，並無拖欠。

勞工處表示知悉事件，並正提供調停服務以協助受影響僱員與資方解決爭議。該處又指，受影響僱員如對《僱傭條例》及其僱傭權益有疑問，可到勞工處勞資關係科各分區辦事處尋求協助。

翻查資料，山頂白加道22號原為比利時領事官邸，其後於2000年由電訊盈科前副主席袁天凡及其妻以1.6億港元購入，並於2002年轉至一間名為ALATINI GROUP LIMITED的離岸公司。