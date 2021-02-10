理大事件被困中學生訛稱無帶身份證　承認誤導警員候懲

2019年11月大批示威者佔據理工大學校園，兩名被困理大校園內的中學生報稱不適，召救護車要求送院，警員到場要求他們出示身份證調查，他們卻涉嫌訛稱沒有攜帶身份證，警員其後在其中一人的鞋內找到他們的身份證。該兩名學生各被控提供虛假資料意圖誤導警員罪，其中一人今天（10日）在九龍城法院認罪，獲准保釋至3月3日等候感化報告判刑。

兩名被告分別是18歲鄭啟駿及16歲李佳豪，他們被控於2019年11月21日，在尖沙咀康達徑尖東救護站，在救護車內訛稱當時沒有身份證明文件，企圖誤導警務人員。鄭承認控罪；李則不認罪，其案件將於2月19日開審。

按鄭承認的案情指，2019年11月17日，理大事件升溫，警方警告仍留守理大的示威者可能涉嫌參與暴動，呼籲他們離開，警方當晚並展開拘捕行動。案發當天，消防接報兩名被告被困理大，他們身體不適，要求救護車服務，由時任立法會議員陪同他們到尖東救護站，議員離開後，警員到場調查。警員在救護車上要求兩名被告出示身份證，但他們均表示沒帶身份證，但當救護車前往廣華醫院途中，警員發現鄭形迹可疑並刻意遮掩左腳，搜查下發現兩名被告的身份證都藏在鄭的鞋內。

辯方求情指，鄭只是一時愚蠢犯案，當時他有如實告訴警員自己的名字及身份證號碼，只是沒出示身份證而已，辯方冀法庭輕判，好讓鄭完成文憑試考試。