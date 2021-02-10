屢輕判反修例案惹覆核　上訴庭指反令被告失望　更打亂更生計劃

裁判官在反修例案件中的判刑屢被指犯錯及輕判被告人，上訴庭法官潘敏琦今(10日)日在一宗判刑覆核的判詞中就特別重申，判處不合適的刑期，只是表面上對被告有利，如果律政司司長提出刑期覆核，被告人在等待相關判決期間要承受的憂慮，亦可能要面對較重的刑罰，不但會令他們感到失望甚至受到打擊，亦有可能打亂他們正在接受的更生計劃，故法庭應對被告人判處相稱的刑罰。

一名21歲男學生於前年11月在沙田大會堂遭警方截查，被搜出有兩支灌了水泥的鐵通。他在去年8月承認在公眾地方管有攻擊性武器罪，原審裁判官溫紹明被他監禁10天。律政司提出判刑覆核，上訴庭認為判刑明顯過輕及原則性犯錯，改判男生監禁3個月，今日頒判詞解釋原因。

潘官認為，原審裁判官對控方選擇檢控的控罪有關注是可以理解，在某些情況下更是必須。但是選擇控罪屬律政司的職能範疇，即使原審衷心認為案件應以其他方式解決，比較合適做法應是在聽取答辯前與雙方作適當溝通，現時的情況難免會讓人以為他因不滿控罪而影響判刑。

潘官又指，涉案的金屬棒絕非如原審所指「個器具本身雖然似乎係被改裝過，但危險性唔係十分之大」，若不當使用可引致嚴重人命傷亡，因此律政司選擇以《公安條例》第33條作檢控實有充分理據，原審質疑檢控決定是錯誤理解甚至輕忽了本案的嚴重性。而原審即使對被告處境表示同情，判刑時亦要情理兼備，前提是必須有效反映被告的刑責，同時考慮懲罰性和阻嚇性。

總括而言，潘認認為原審判刑過輕，輕判被告更會向社會發出錯誤訊息，以為年青人干犯嚴重罪行後，即使沒有合適和有力的求情理由仍可獲輕判。