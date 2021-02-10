市民家中團年「手緊」　街市商戶嘆生意少30%

新年將至，市民在新冠肺炎疫情下無法外出用膳，只可在家食團年飯，惟街市內的攤販指生意不增反減，營業額較往日少約30%，反映市民購物時較為「手緊」。明日(11日)便是年三十，是傳統上舉家歡聚吃團年飯的日子，雖然當局計劃於大年初七(18日)起有條件放寬一系列社交距離措施，但相關措施現時仍維持，食肆在下午6時後不能提供堂食服務，不少市民表示今年只可「人少少咁過」，直言沒有新年氣氛。

東網記者下午到旺角花園街街市視察，可見現場人流不多。經營魚檔的李先生表示，近日街市人流甚少，生意較往年少近一半，嘆道「又冇人買餸，又冇得交貨，啲餐廳又唔開，酒樓又唔開，又冇(晚市)堂食，唉！」。他又說，即使過年亦不敢加價，直言「仲平過舊年」，形容到場買餸的市民甚為「手緊」，多購買近百港元的魚，他亦「唔敢」購入較昂貴的海鮮。

在附近賣海味的盧先生則稱，今年新年營業額較往年少約30%，每單生意「百零二百蚊，個個都就住荷包洗。」近期經濟不境，他亦不會購入昂貴的海味，但即使海味的來貨價及售價下調，卻仍然「難賣」。豬肉檔的李先生說，近期「啲嘢嚟得貴，啲人唔捨得買，到一定要食(過新年)先會買」，雖然今日(10日)生意還好，但總括而言生意比往年差。

市民楊太下午到街市買團年飯的食材，由於禁聚令實施，全家無法如往年般到餐廳吃飯，遂安排在家分兩日團聚，她無奈說「個(農曆新年)氣氛唔好」。她續稱，團年飯當日會有約十數人在家聚餐，預算一餐的食材費為3,000多港元，打算煮花膠、冬菇、雞湯等，預計會較往年外出用膳便宜，而今日的食材則比平日貴了約20%。

另一市民李太一家在日前已吃過團年飯，5人只花費了約800港元。由於家中有長者，擔心有病毒傳播的風險，因此一家人分開吃團年飯，她嘆言新年氣氛較往年差，但「都冇辦法啦，疫情啊嘛」。她又擔心新年食材價格上升，因此今日會多買一些耐放的食材。