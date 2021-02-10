兆康站輕鐵出軌事故完成調查　港鐵總結：維修及監察不足

輕鐵兆康站附近去年8月發生出軌事故，港鐵今(10日)交代意外調查報告，指事件與事故路段道岔尖軌側面磨耗令局部軌距偏闊，導致涉事輕鐵車輪與軌道相互接觸欠佳，因而發生偏離路軌事故。有關軌道部件等在事故發生當晚已被更換，港鐵的調查報告總結，事件成因是現有維修安排未夠完善、未能確切監察軌道資產狀況的迅速變化等所致，港鐵正落實多項建議加強維修及監察。

事故發生後，港鐵成立了包括外來專家在內的調查委員會。委員會今日發表報告，指事故與該站附近一條編號為T129的道岔尖軌側面磨耗、以致局部軌距偏闊，導致出現輪攀情況，其中涉及輪或軌的相互作用狀況欠佳。事故中的輕鐵車輪表面剛進行了打磨而較為粗糙，輪軌之間的潤滑成效偏低，亦促使了事故的發生，但指維修人員有按照內部程序進行路軌維修工。

港鐵表示，事發後已即時更換事故軌道的尖軌、基本軌與外護軌，亦檢查整個輕鐵網絡具關鍵性的道岔，亦落實了報告中的多項建議，包括增加潤滑輪或軌接觸面的頻次等。

港鐵續稱，會按報告建議，把目前東鐵線採用的實時軌道動態性能監察系統，先在兩列輕鐵列車上安裝有關系統，首列配備相關系統的輕鐵列車預計於今年3月底投入運作，而第2列則預計於今年第2季開始使用。有關系統亦會分階段於兩年內推展至港鐵各鐵路線。