疫苗安全備受關注　醫學會促政府要求科興交齊數據

新冠病毒疫苗安全性備受關注，政府委任的疫苗顧問專家委員會，審視完第1及2期數據後，認為科興生產的新冠病毒疫苗安全性可接受。香港醫學會認為，政府即使批准該疫苗可緊急使用，亦必須收齊相關測試數據，否則對其他交齊資料的藥廠不公平，亦有損市民接種疫苗的信心。

香港醫學會今日（10日）舉行記者會，為有關新冠病毒疫苗提出多項建議，包括審視放寬協助注射疫苗的私營醫生資格、取消豁免邊境檢疫安排等。該會表示，支持使用已將科學數據呈交予疫苗顧問委員會的疫苗，惟接種個別疫苗後的嚴重過敏反應值得關注，建議巿民接種後必須接受觀察最少15分鐘。

對於科興未能提交第３期臨床數據，香港醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷表示，明白疫苗審批緊急，可能相關生產商未能及時整合數據，惟即使政府因為緊急理由而批准使用，亦應繼續跟進，要求相關藥廠遞交有關文件，「這是公平、公義的問題」，直言復星/BioNTect有遞交文件，若容許有不同的做法，就有欠公平。

曾又指，政府應明白整個構圖，接種疫苗計劃屬自願性質，政府應開門見山，提供足夠的證據令市民信服，從而願意參與計劃。他續指，政府的決定即使有理據，惟處理手法的觀感會影響接種人數，故此應盡快提供更多資料予醫學會作分析、研究，從而可就數據說服市民。