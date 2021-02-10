九龍城警區聯同食環署打擊貨物阻街　11日檢走逾18噸貨物垃圾

九龍城警區與食物環境衞生署一直積極審視區內街道管理事宜，包括貨物阻街問題，並共同商討宣傳及執法策略。兩執法部門自一月中旬起率先展開為期一星期的聯合大型宣傳及教育活動，主動接觸區內貨物阻街黑點之商戶，向商戶傳達保持自律及守法的重要訊息。有關聯合宣傳活動完成後，個別地點之貨物阻街及環境衞生問題有明顯改善。

兩執法部門進一步於上月28至本月7日重點巡查多個黑點，包括九龍城侯王道、衙前圍道、賈炳達道，土瓜灣上鄉道、下鄉道、九龍城道，以及紅磡明安街、必嘉街、湖光街一帶，以打擊貨物阻街及無牌販賣問題，整頓市容。部門採取零容忍政策，商戶一旦違規，即作出嚴厲執法行動。連日行動中，兩執法部門在上述地點共作出50次有關在公眾地方造成阻礙及違反清潔法例之檢控，並拘捕或票控4名無牌販賣人士及拘捕一名未能出示身份証明文件人士，同時在上述地點檢走共超過18噸貨物及垃圾。

年近歲晚，店舖佔用馬路及行人路囤積貨物引致阻塞之問題絕不能忽視，此等不負責任之行為直接影響行人及駕駛者等道路使用者的安全。警方期望透過宣傳及執法雙管齊下，保障道路安全，避免交通意外。

警方將會繼續聯同相關部門針對區內各阻街黑點進行聯合行動。警方呼籲市民，除了繼續聯手抗疫，亦要時刻保持社交距離，加強注意公共衞生，減低疾病傳播的風險。