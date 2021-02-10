政Whats噏：劏房戶等上公屋逾6年　陳帆落區狂被追數

挨年近晚，對一眾劏房住戶而言，新一年嘅願望當然係盡快上到公屋喇。雖然政府過往曾提出公屋「三年上樓」承諾，之但係公屋數目多年嚟一直供不應求，最新嘅平均輪候時間更創逾廿年新高，難怪政府成日畀人批評走數喇！運輸及房屋局局長陳帆今日(10日)就趁住年廿九落區探訪劏房戶，原本諗住拜個早年，點知就係咁畀人追數，促政府盡快推出更多公屋，縮短輪候時間啊！唔知陳帆諗住幾時先找數呢？

新冠肺炎疫情下經濟蕭條，劏房戶嘅收入變得唔穩定，同時又要面對高昂租金，令經濟負擔變得百上加斤。雖然唔少劏房戶已經申請輪候公屋，但隨住興建公屋及改建過渡性房屋嘅工程進度緩慢，相關嘅供應有限，一般公屋申請者嘅最新平均輪候時間比上一季再添0.1年，即延長至5.7年，令唔少等住上樓嘅人士怨聲載道。

陳帆今日落區探訪3個住喺土瓜灣劏房嘅基層家庭，當然難逃被追數嘅命運啦！今次佢所探訪嘅家庭，輪候公屋嘅時間由2年半到6年不等，雖然部分家庭嘅居住面積只有百幾呎，但係租金就高達6000港元。亦有家庭因為開工不足，需要借錢度日，但因為屋企有一半成員唔係香港永久性居民，所以唔符合資格申請現金津貼嘅要求。陳帆難得落區同佢哋見面，有劏房戶都提出期望政府對劏房加租有合理規管，亦有人希望可以盡快入住過渡性房屋及公屋。

陳帆同3個家庭會面後，就話自己剛上任成為運房局局長時，首次到深水埗探訪劏房戶後，已經了解到劏房戶嘅困難，當時留意到好多人輪候公屋，生活環境困苦。亦正因為咁，依家政府喺覓地建屋嘅同時，亦決定喺今年7月起向輪候公屋超過3年嘅住戶發放現金津貼，並透過劏房租務管制減輕佢哋租金壓力。佢又話政府會資助非政府機構租用賓館及酒店房間做過渡性房屋，至今見到反應好正面，希望可以短時間內提供更多過渡性房屋，令劏房戶居有所安喎。

陳帆最後仲收到由街坊親自揮筆、寫上「劏房住戶難上樓，津貼租管雙並行」嘅揮春，佢仲承諾會追落後，盡全力、加大力度增加公屋供應。之但係，政府以前夠話要做到「三年上樓」啦，但承諾至今仲未實現喎。睇怕陳帆都係唔好得把口，要真正做到縮短公屋輪候時間，先能夠說服公眾，政府所作嘅承諾唔會落空。