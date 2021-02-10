酒吧及派對房間不獲放寬重開　業界斥不公質疑標準何在

政府將於年初七(18日)放寬部分防疫限制，包括允許部分被要求停業的處所重開，但就不包括酒吧及派對房間。有不獲復業的業界高呼憤怒及失望，質疑政府復業的標準何在，擔心在停業下，要繼續出糧及交租，業界最終會捱不住。

香港酒吧業協會副主席錢雋永透露，收到政府消息稱會先放寬低風險處所，而酒吧則歸類為高風險處所，故年初七後不獲重開，他對此感到失望及無比憤怒，不明白在酒吧飲酒與在食肆飲酒有何分別，質疑政府對高風險處所的定義。

他又稱，業界在第四波疫情下已被停業足足兩個多月，早前的補貼已用完，面對要繼續交租及向員工出糧過年等，若不獲重開，擔心業界會出現倒閉潮，而業界亦願意做足防疫措施，及承諾會安排顧客使用安心出行應用程式，促請政府盡快安排酒吧重開。

香港派對場地協會會長林漢然亦批評，政府新一輪放寬社交距離措施，容許其他處所復業，卻不准許派對房間重開，做法不公平：「點解停業就第一個諗到我哋，復業就永遠無我哋份？」他又批評業界多輪停業，卻未有政府官員接觸過他們，認為政府是不尊重業界。