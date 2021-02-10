CAR-T細胞治療有助治療白血病患者　前沙灘排球成員受惠

香港大學李嘉誠醫學院內科學系團隊首度成功為一名B細胞急性淋巴性白血病的25歲患者，進行嵌合抗原受體T細胞（CAR-T細胞）治療。團隊指，CAR-T細胞治療是未來治療癌症新方向，讓更多同類型的病人受惠。

現年25歲的前香港沙灘排球隊成員劉先生，為本港首位成功接受名為Tisagenlecleucel 的CAR-T細胞治療的白血病患者。他於2018年確診B細胞急性淋巴性白血病，經化療後病情紓緩，並於2019年2月接受造血幹細胞移植，但之後一再復發。

團隊建議劉先生接受CAR-T細胞治療，劉先生於去年10月接受CAR-T細胞治療，其後逐步康復，期間並沒有出現嚴重併發症。最近期的骨髓檢查確認，未有在病人骨髓內發現白血病細胞，顯示病人可能已經痊愈。

CAR-T細胞治療的原理在於從病人血液中提取「免疫T細胞」，透過基因改造技術在T細胞加入「嵌合抗原受體」，令T細胞能夠辨別癌細胞，隨後將之輸回病人體內，以鎖定癌症位置並將癌細胞消滅。根據醫院管理局香港癌症資料統計中心的數據，每年約有超過100名患者適合接受有關治療。醫管局將於今年中開放CAR-T細胞治療予合適患者，或提供資助方案。