樂善堂借用九龍城酒店作過渡房屋　料成計劃首例提供161房間

政府日前宣布資助非政府組織(NGO)租用入住率偏低的酒店和賓館單位作過渡房屋計劃，並由NGO負責審批租客。樂善堂今（10日）宣布在運輸及房屋局支持下，與酒店業界共商合作形式，以低於疫情前租值之租金，與九龍城一間酒店簽署合作備忘錄，借用該酒店為過渡性社會房屋項目。此項目涉及全幢酒店，能提供161個房間。由於項目資助尚待批核，待正式獲批後，料成計劃的首例。

是次過渡屋酒店項目位於劏房密集的九龍城區，樂善堂計劃向扶貧委員會轄下關愛基金申請撥款資助，租用全幢過渡性社會房屋酒店，營運期至少兩年；料提供161個房間，面積由120平方呎至240平方呎不等，每間房間設獨立洗手間和浴室和基本家俱等。由於項目資助尚待正式批核，樂善堂指目前不宜公布與業界合作的細節。

另考慮到酒店房間內未能煮食和洗衣，項目預留其中一層共享空間讓居民煮食、洗衣、乾衣和活動等用途，樂善堂位於土瓜灣之膳食中心亦可提供廉價營養飯餐，以解決居民日常需要。

樂善堂總幹事劉愛詩表示，由於目前酒店業界在疫情下入住率大受影響，平均入住率僅2至3成。同時輪候公屋的劏房戶受出現失業或開工不足之情況，增加了對社會房屋之需求。她認為今次項目能夠協助解決低收入人士住屋需要，同時紓緩業界經濟困難，達至雙贏局面。而上述酒店項目具有基本設備，待資助獲批後，相信能在最短時間投入過渡性社會房屋服務。項目的申請資格及租金，亦會沿用過往社會房屋之運作模式。