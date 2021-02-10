保安局指本土恐怖主義再次響起警號　黑暴威脅陰霾不散

保安局表示，警方日前再次及時搗破一宗嚴重爆炸品案，在粉嶺搜獲逾20公斤爆炸品原材料，並於今日(10日)在粉嶺裁判法院以涉嫌「管有爆炸品」罪及「管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具」罪分別起訴2名涉案人士。本土恐怖主義再次響起警號，黑暴的威脅陰霾不散，市民不能掉以輕心，必需保持高度警覺。

保安局指，警方在案中除搜獲共23.5公斤可用於製造爆炸品的化學粉末，包括懷疑硝酸鉀、硫磺及鎂粉及遙控裝置外，亦搜獲各種武器，包括弓、箭、電槍、伸縮棍，以及大量防毒面具、頭盔、防護衣等，並有一批寫有「光復香港 時代革命」等口號的單張。

經調查後，相信有人計劃於農曆新年前提供爆炸原料給本地極端暴力分子，以造成大量嚴重人命傷亡。保安局嚴厲譴責這些罔顧人命的恐怖主義行為，指炸彈一旦爆炸，波及附近的所有人和建築物，造成嚴重傷亡。警隊今次繼續展現情報蒐集和行動執行的專業能力，成功化解恐襲危機，讓市民可以安心過年，我很感謝警隊鍥而不捨的努力。

自《香港國安法》於去年6月30日實施後，街頭的暴力逐步平靜，鼓吹「港獨」的行為大為收斂，香港逐漸由亂變治。然而，危害國家安全風險依然存在，本土恐怖主義和黑暴活動隨時死灰復燃，更有走向地下的迹象。

持續一年多的暴亂，對本港引以為傲的法治基礎帶來嚴重衝擊，而守法意識崩潰亦為香港的長治久安埋下計時炸彈。雖然現時社會逐漸回復平靜，但未來仍然充滿各種挑戰。港府要居安思危，不能掉以輕心。由保安局成立的跨部門反恐專責組，成員分別來自6個紀律部隊，即警務處、入境事務處、香港海關、懲教署、消防處及政府飛行服務隊，會繼續密切審視國際形勢的變化和香港受恐襲威脅的情況，並透過情報工作、演習訓練、跨機構合作及公眾教育等，提升內部準備，完善自身能力和制度。與此同時，社會各界需要重新建立守法意識，攜手令香港成為一個安全的宜居城市。