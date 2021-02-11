政府新増23大廈納入強制檢測範圍

​政府已引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（《規例》）（第599J章），就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處23個指明地方的人士（下稱「受檢人士」）接受2019冠狀病毒病核酸檢測。

現時，在全港所有地區，如有住宅（包括商住兩用）大廈新增一宗或以上確診個案，或其污水樣本檢測呈陽性，顯示可能存在感染風險，均會被納入強制檢測公告。針對工作場所的檢測方面，如某一個工作場所出現兩宗或以上的確診個案，便會被納入強制檢測公告。

按上述準則，昨日（10日）有22個指明地方會被納入強制檢測公告。此外，政府曾於2021年1月26日就荃灣蕙荃路22-66號綠楊新邨R座作出強制檢測公告。由於病毒潛伏期有機會較長，因此有關人士須進行第二次檢測。

納入強制檢測公告的大廈名單如下：

新增一宗或以上確診個案的大廈

1. 香港新界元朗八鄉橫台山羅屋村 92A 號

2. 香港新界元朗崇正新村503號

3. 香港新界馬鞍山西沙路638號錦豐苑錦菱閣

4. 香港九龍旺角通菜街2Q-2Z號/登打士街43P-43S號鴻輝大廈

5. 香港新界沙田樂景街2-18號銀禧花園6座

6. 香港九龍紅磡德康街3號黃埔花園12期銀竹苑7座

7. 香港新界荃灣怡康街2-12號海濱花園海霞閣

8. 香港新界葵涌葵豐街33-39號華豐工業中心第1座及第2座

污水樣本檢測呈陽性的大廈

1. 香港九龍土瓜灣土瓜灣道 281-299A 號土瓜灣大廈

2. 香港九龍土瓜灣美景街 39 號安和園(第二期)安平大廈

3. 香港九龍土瓜灣美景街 55 號安和園(第二期)安康大廈

4. 香港九龍土瓜灣土瓜灣道 261 及 263 號

5. 香港九龍土瓜灣土瓜灣道 265 及 267 號

6. 香港九龍土瓜灣土瓜灣道 269 及 271 號

7. 香港九龍土瓜灣土瓜灣道 273 及 275 號

8. 香港九龍土瓜灣土瓜灣道 277 及 279 號

9. 香港九龍土瓜灣美景街 9 及 11 號

10. 香港九龍土瓜灣美景街 13 及 15 號

11. 香港九龍土瓜灣美景街 17 及 19 號

12. 香港九龍土瓜灣美景街 21 及 23 號

13. 香港九龍土瓜灣美景街 25 及 27 號

14. 香港九龍土瓜灣美景街 29 及 31 號

屬第二次檢測的大廈

1. 香港新界荃灣蕙荃路 22-66 號綠楊新邨 R 座