賀年盆菜屬高危食品　高鈉高脂易超標

一家人聚首一堂的團年飯，在疫情下除了要有社交距離，市民亦應與肥膩菜式保持健康距離。有營養師指，一向受市民歡迎的賀年「盆菜」為高危食品，另外臘腸、臘肉等加工製品亦應可免則免。營養師建議市民今年可嘗試利用氣炸鍋、慢煮、素菜等創新方法烹煮團年飯，同時要注意自己食用分量，讓大家可以吃得健康地過年。

政府呼籲市民在疫情下的農曆新年要在平靜環境中度過。市民除了與親友「視像」團年外，亦應注意避免大魚大肉下，攝取過多的和脂肪和熱量。醫院管理局營養師賴俊彥指，市民應盡量避免吃盆菜，因菜式不但肉類佔多數，亦含五花腩等脂肪較多肉類，食物長期浸在高鈉漿汁亦會令人攝取過多熱量。賴又指，市民應避免進食含有大量鹽分的醃製肉如燒肉、臘肉，因易超過每日建議的納攝取量，市民可進食海鮮代替紅肉。三高人士則應避免吃煎炸食品，如用白切雞取代炸子雞。

賴建議，市民可以創新方法烹煮團年飯，建議使用蒸、煮、涼拌方式烹煮，亦可嘗試利用氣炸鍋、慢煮等。他又指可使用不同食材如含水溶性纖維秋葵，幫助降低膽固醇，每8條的熱量少於20卡路里，亦可使用含鐵質的木耳，舉例指可以含植物蛋白的豆乾，取代紅肉，再配以啡菇、紅蘿蔔等製作生菜包。