元朗財困夫婦墮樓亡　男子被控誤殺今日提堂

警方昨日（10日）晚上控告一名41歲男子一項「誤殺」罪，他涉嫌與在元朗安興街50號發生的一宗墮樓案件有關，案中一對夫婦死亡。昨日凌晨1時45分，警方接報指一名73歲男子及一名66歲女子倒臥於元朗安興街50號一平台。警員趕赴現場，該名男子現場被證實死亡，該名女子昏迷被送往博愛醫院治理，其後於凌晨3時9分被證實死亡。

元朗警區重案組接手調查，2名死者的41歲兒子涉嫌「協助他人自殺」被捕；警方徵詢法律意見後，昨日晚上改控該名男子一項「誤殺」罪，案件將於今日（11日）上午於屯門裁判法院提堂。

案中七旬夫婦為還債，疑將港島區大屋變賣抵債，再買入元朗一細單位與兒子同住，疑因年關將近欠債又未還清，一家三口約定共赴黃泉。昨凌晨夫婦寫下遺書後，於大廈天台一躍而下釀成倫常悲劇。警方檢獲遺書及經調查後，懷疑有人預早向他人透露死念，但在跳樓一刻卻「縮沙」，遂以涉嫌「協助他人自殺」拘捕死者兒子。根據香港法例《侵害人身罪條例》，任何人協助、教唆、慫使或促致他人自殺或進行自殺企圖，一經定罪，最高可被判處監禁14年。

墮樓夫婦姓劉(73歲)及姓許(66歲)，2人的41歲兒子，據悉任職貿易公司。據了解，劉氏夫婦原本在港島區有一個自住單位，因債務問題將單位抵押給銀行貸款還債。可惜債務還極未清，無奈下只好將單位出售，並於去年7月以323萬元聯名購入元朗安興街48號好彩洋樓一細單位，一家三口同住。本月1日晚，好彩洋樓因在14日內錄得1宗新冠肺炎確診個案，遭「封區」強制檢測。

昨日凌晨1時許，劉氏夫婦住所大廈天台墮下，發出兩聲巨響，街坊聞訊紛紛報警。消防接報趕至，發現2人倒臥大廈平台一個簷篷頂，劉翁已無氣息，經檢查當場死亡。許婦仍有知覺，消防隨即將她救下，交由救護車送院搶救，惜終告傷重不治。警方封鎖現場調查，消防架起升降台將劉翁遺體運送至地面，並用帳篷遮蓋等候查驗。警方在現場檢獲遺書，內容透露因金錢問題尋死，並聯絡到死者兒子了解情況。

據了解，有人曾向友人透露死念，對方於是報警，未幾劉氏夫婦即雙雙墮樓，顯示案件另有內情。懷疑有人因財困愁對年關，因此約定共赴黃泉，惟有人中途「縮沙」改變主意。警方經進一步調查後，相信有人曾協助劉氏夫婦自殺，遂以涉嫌「協助他人自殺」拘捕他們的兒子，案件交由元朗警區重案組跟進。其後，仵工將男死者遺體舁送殮房。早上10時許，多名探員返案發現場調查。