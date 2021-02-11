東方日報A1：政府糟蹋新春旺市　初七解禁已遲

拜政府防疫不力所賜，今年農曆新年無晚市堂食、無娛樂，市民需過一個「百無新年」！在一片怨聲中，政府終於「轉軚」宣布年初七（18日）起有條件放寬各項防疫限令，餐飲業堂食延長至晚上10時，容許4人一枱，而健身、美容、電影院及體育場所等部分停業場所則有條件重開，但前提須要求顧客使用「安心出行」應用程式或登記個人資料，違反可被罰停業3至14天。有餐飲業界怒斥放寬措施來得太遲，無法挽回新春黃金檔期的損失，又擔心登記資料涉及個人私隱難執行，要求政府解釋清楚法律責任。

港人向來對農曆新年十分重視，加上近日疫情有放緩趨勢，市民都期盼可外出聚餐及吃團年飯。食物及衞生局局長陳肇始昨表示，對目前疫情審慎樂觀，若現時至大年初七疫情無重大變化，計劃於大年初七起有條件放寬社交距離措施，包括食肆可放寬至4人一枱、而晚市堂食則可延長至晚上10時；部分被停業的場所亦可恢復有限度運作，包括健身、美容、主題樂園以及所有體育場所等（見表）。

不過，放寬安排需有兩大前提，場所負責人除要遵守目前的防疫措施外，更必須遵守兩項新增防疫措施，一要安排所有員工每14天接受檢測，即今日（11日）至15日須接受第一次檢測，首三個月社區檢測中心提供員工免費檢測服務；第二要求顧客進入場所前使用安心出行流動應用程式或登記個人資料。若違反防疫措施，有關場所可判罰停業3至14天不等。

陳肇始在記者會上被多次追問，若顧客不使用安心出行或填錯資料時責任誰屬？陳沒有正面回應，只稱要求顧客掃描安心出行二維碼及留資料的責任在於場所負責人，目前食肆及場所安裝安心出行二維碼已是法例要求，相信無智能電話的人士屬少數，場所負責人可要求對方留低電話、名字等簡單資料，以便聯絡跟進，而市民提供正確資料對自身有利，因若同場確診會被通知，會為求安心可盡快做檢測。

香港中小企食店聯盟召集人林瑞華批評，政府太遲放寬，令業界失去農曆新年最黃金的檔期，料業界至少損失逾億元，他又擔憂若顧客改為留下個人資料給職員，職員也無能力核實資料真偽，做法亦涉及個人私隱，要求政府解釋清楚法律責任。

香港餐飲聯業協會會長黃家和指出，全港有約1.6萬間食肆，涉及約25萬名從業員，而現時本港只有19個社區檢測中心，可為指定群組免費做新冠病毒檢測，他質疑以現時的檢測規模未必能夠為所有飲食業從業員頻密做檢測。他又擔心，飲食業員工不是執法人員，無權力要求顧客掃描安心出行二維碼，甚至抄低顧客個人資料，他認為政府應該立法強制全港市民下載和使用安心出行手機應用程式。

餐飲業組織「稻苗學會」會長黃傑龍認為，要顧客入食肆前必須掃描安心出行二維碼有困難，希望政府可彈性處理，例如只是「強烈勸喻」而非強制性，小孩在成人陪同下可豁免等。

美容業總會創會主席葉世雄則指，業內長時間無確診個案，對復業的防疫抗疫能力有信心，而美容業亦已做足重開準備，包括安裝安心出行二維碼，期待盡早重開。

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