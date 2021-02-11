食署歲晚清潔做騷　垃圾遍布　群鼠續舞

農曆新年將至，食環署上月中起在各區開展為期21日的「歲晚清潔大行動」， 但各區衞生依然惡劣，元朗街市店舖阻街嚴重，垃圾站外堆積建築廢料、紙箱等；深水埗商販擺檔霸佔行車線，後巷滿布垃圾污水。該署為抗疫推行的強化清潔行動亦無效，油麻地露天市場入夜後垃圾處處，群鼠流竄；觀塘露天街市雜物及發泡膠箱阻塞通道，後巷鼠蹤處處。

元朗衞生黑點的同益街市外，不少商販霸佔行人路擺檔賣菜，更有燒味店直接把燒豬無遮無掩放置在路邊膠籃中，而同區東堤街垃圾站開放予市民棄置大型家居垃圾，但有人棄置鐵鏟等建築廢料。深水埗欽州街附近小巷有污水直接從一樓傾瀉至地，污水四濺。巷內遍布垃圾及廚餘，引來雀鳥啄食。另外，北河街街市外的阻街問題依然嚴重，發泡膠箱佔去行車路近一半位置。入夜後，街市內碎肉、菜碎遍地，高峰時期有十數隻老鼠空群而出，旁若無人在菜籃及攤檔之間流竄。

該署1月4日進行為期兩周的強化清潔行動，惟未見成效。油麻地新填地街露天街市每日結束營業後，多袋廚餘垃圾被棄置，傳出陣陣異味，街道上又滿布水漬，鼠輩聯群結黨蜂擁而出。太子窩打老路道及彌敦道附近的後巷中，亦可見不少外賣垃圾致蚊蟲孳生。此外，近日新填地街衞生情況依然未有改善，垃圾未有人處理，老鼠繼續通街走。觀塘崇仁街附近後巷晚上遍地垃圾，不少老鼠出沒穿梭；瑞和街露天街市入夜後遺留大量食物殘渣及垃圾，衞生情況欠佳。

感染及傳染病專科醫生林緯遜表示，環境衞生欠佳的地方反映當區的感染控制及衞生措施做得不妥當，污水處理不當及垃圾隨處亂丟等行為會增加環境傳播風險。另外，議員柯創盛直斥食環署塞責，指清潔行動應該是每日做，不應是臨近歲晚才行動，而清潔完衞生依然無改善，顯示行動無作用，只是做騷。

食環署發言人指歲晚清潔大行動期間，該署會加強清潔管理的設施，並會因應各區情況，作針對性的防治蚊患及鼠患工作。