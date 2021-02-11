Dr.東：小心痣「長大」　潰痬出血恐患黑色素瘤

不少人面部、身體有痣，但如身上的痣突然變大、甚至潰瘍出血，可能是黑色素瘤作怪。有臨床腫瘤科專科醫生表示，黑色素瘤是皮膚表層黑色素細胞不正常生長或變異形成，一般生長在皮膚位置，例如背部、手腳等，曬太陽是主要高危原因。由於病徵不明顯，患者被發現時往往已到第3至4期，屆時或要透過免疫療法治療。

黑色素瘤屬皮膚癌的一種，較少在中國人身上出現，本港每年約只有70至80宗新增個案，但其惡化程度非常快，亦容易致死。臨床腫瘤科專科醫生張寬耀表示，黑色素瘤的外形與痣相似，男士的黑色素瘤常見於背部，女士則常見於手腳，中國人的黑色素瘤較特別，可能會出現在指甲內，或手、腳掌下，一般難以察覺。

他續稱，如市民發現身上的痣突然變大、由黑色變淡、痣中央突然變白、由圓型變成不規則狀，甚至潰瘍出血，便可能是黑色素瘤。該疾病的高危因素為常曬太陽，因陽光內的紫外線B（UVB）會破皮膚黑色素細胞的基因，而皮膚白、年齡逾50歲、有家庭遺傳或曾患上癌症等人士，均有較高風險出現黑色素瘤。

治療上，如患者仍處於第1至2期，醫生大多建議把肉眼可見的黑色素瘤全數切除。不過，張指從未在香港見過第1期確診的黑色素瘤患者，大部分人發現時已屬第3或4期，患者或須進行免疫治療。由於癌細胞會釋放抗原，封鎖免疫系統T細胞功能，以避開T細胞的攻擊。PD-1及CTLA-4抑制劑的作用是重啟免疫作用，令T細胞認出並攻擊癌細胞，從而達成控制及治療癌症之效。

張分享一名曾使用免疫治療的後期黑色素瘤個案，李女士（化名）居於中國西部省份較偏遠鄉村，2015年起右臂皮膚有一粒黑痣，但間中損傷出血並慢慢變大，經兩次局部切除後，腫瘤仍重生，最後連腋下也長出腫塊。

她翌年到省府的醫科大學求診，終確診患黑色素瘤，腋下的硬塊是擴散的淋巴腺。由於當時免疫治療藥物仍未在內地註冊，李女士遂到香港接受治療，當時腋下腫塊直徑已達5厘米，復發的皮膚腫瘤亦有出血，她使用PD-1抑制劑3個月後，效果顯著，再檢查時腫瘤大部分已消失，她在病情受控後已返回內地。

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