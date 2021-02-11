放寬防疫限令存暗湧　陳肇始憂新年長假期後疫情反彈

政府昨日(10日)宣布年初七(18日)起放寬各項防疫限令，餐飲業堂食可延長至晚上10時，並容許4人一枱，健身中心、美容院、按摩院、戲院及主題公園等亦可重開。食物及衞生局局長陳肇始今早(11日)在電台節目表示，現時每日確診宗數維持在低雙位數，認為隨着更多強制檢測及其他措施，疫情會更受控，但擔心新年長假期後會有反彈風險，政府會繼續監察情況，而全港18區社區檢測中心、流動採樣地點等在假期仍會提供服務。

政府同時規定食肆及處所負責人，必須安排所有員工每14天接受病毒檢測，及要顧客掃描「安心出行」應用程式或登記個人資料，否則會罰停業3至14天。陳指出，停業日數要視乎所帶來的額外感染風險，政府正敲定細節，亦會在措施實施後巡查執法。

她表示，明白市民對「安心出行」的關注，認為利用手機掃二維碼是簡單做法，亦可協助記錄行程；如果市民不掃碼，則可選擇留下個人資料，主要為姓名、電話等簡單資料，處所會保留31日，由於市民平日訂枱時亦會留下簡單資料，陳認為市民亦會接受此做法。