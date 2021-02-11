聶德權指因應疫苗計劃放寬禁令　市民須自願下接種

港府正籌備新冠肺炎疫苗接種計劃，冀本月起陸續安排市民接種，負責統籌接種工作的公務員事務局局長聶德權接受訪問表示，現階段構思會有數類人士屬於優先群組，以4個不同途徑率先接種，除了安老院舍長者和職員，還有醫護人員、殘疾人士院舍院友和員工、非院舍長者，而抗疫人員、跨境運輸及口岸人員等亦在內。他又預計市民接種疫苗後，政府擬定的控疫安排會與目前措施有所不同。

聶表示，現時控制疫情包括採取檢疫隔離、停止場所活動等方法，其中屬於高危類別的安老院舍，更已長期停止探訪；但假如日後院舍所有人都接種了疫苗，家人亦有接種，相信風險便會大大減低，專家可從科學實證去評估具體情況，從而向政府提出建議，可在哪些措施上作出調整。

被問到會否強制某類人士接種，例如老師，聶指接種是個人決定，每名接受疫苗注射的人都應該清楚並在自願情況下接種，政府亦要視乎疫苗抵港時的數量和時間，再因應疫苗的性質和不同群組的特別需要作出安排。

聶指出，政府安排4個接種疫苗的途徑，包括透過疫苗接種中心、外展服務人員到安老院舍接種、私家診所及公營醫療機構。當局仍在物色接種中心的地點，多數是康文署的體育館，具體地點稍後會公布。