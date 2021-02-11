公僕宣誓存追溯　聶德權：視乎有否違法行為

政府早前要求所有公務員宣誓或簽署聲明，擁護《基本法》及效忠香港特區。公務員事務局局長聶德權接受訪問表示，有關聲明屬於一個確認過程，強調有關責任從加入公務員團隊一刻便已存在。至於宣誓有無追溯力，會否追究公務員簽署聲明前的行為，他指要視乎有無涉及違法或違規行為，現時已有機制跟進。

被問到會否主動作出檢視或收到投訴後跟進，聶指如收到有關公務員行為的投訴，要視乎涉及的課題及資料，會按一貫機制處理，當局不會因為簽署聲明或宣誓而有新做法，但如果有關行為經傳媒廣泛報道，引起質疑，相信當局都會作出跟進。

聶德權又提到，公務員有責任就工作提出不同意見，從而制訂最合適的政策措施，而公務員亦擁有言論及表達自由，因此公務員對事情有不同意見屬正常不過。至於甚麼言論才「過界」，聶認為言論及表達自由並非沒有界線，又指根據相關誓言，如果公務員擁護《基本法》、效忠香港特區、盡忠職守、對特區政府負責，並確認香港作為國家一部分，公務員屬於政治體制中的一部分，他相信如用有關心態看事情，其實不存在「過界」或出現各種問題，強調大家應用平常心，清楚知道香港作為特區行政區，作為公務員如何發揮作用、改善民生。

另外，港府早前宣布不再承認英國國民海外護照BNO，為有效旅遊證件或身份證明。對於公務員能否持有BNO或利用BNO入籍英國，聶指現行規例並無限制公務員持有BNO，至於雙種國籍問題涉及中央政府事權，港府是配合中央的決定或政策，強調出任公務員的資格必須是香港永久居民身份。