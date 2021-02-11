中美領袖通電話　習近平籲兩國合作　拜登關注香港議題

美國總統拜登於美國時間周三（10日）晚上（香港時間周四早上）與中國國家主席習近平通電話，是拜登上台以來二人首次通電話。拜登對香港議題表示關注，習近平則指中美合則兩利，鬥則俱傷，合作是唯一正確選擇，中美對抗對兩國及世界會是一場災難。

拜登與習近平的對話在中美緊張關係持續之際展開。拜登強調會保障美國人民的安全、繁榮、健康及生活模式，確保開放自由的印度太平洋；又表示關注中國的脅迫及不公平貿易行為、香港、新疆人權等議題，以及其在周邊地區包括針對台灣的獨斷行動。習近平則表示，希望美方謹慎處理有關香港、台灣、新疆等問題。

拜登亦趁農曆新年將至，向中國民眾致以祝福，二人同時就對抗新冠肺炎疫情、全球衞生安全、氣候變化、防止武器擴散等議題交換意見。拜登承諾在推進美國人民及盟友利益的同時，會做實事及以結果為重。拜登政府一名高級官員表示，拜登會腳踏實地、冷靜清醒地應對習近平，雖然關注中方的行為，但仍希望在交流上保持開放態度。

拜登當日較早時到訪美國國防部，表示該部門將成立一個特別工作組，審視美國對中國的策略。拜登與團隊曾表明，將維持前總統特朗普對北京採取較對抗性的策略。美國國務卿布林肯上周五（5日）與中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪通電話，但美媒消息指當時的對話未能令中美關係緩和。拜登上台後，已與多國領袖通電話，包括在歐洲及亞洲的盟友以至俄羅斯總統普京。