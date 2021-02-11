科興疫苗未有第三期數據即審　專家指港府更改「遊戲規則」

內地科興疫苗在未有第三期臨床研究數據下，本港疫苗顧問專家委員會未有按照原定指引，昨（10日）便一致認同相關疫苗安全性可接受，以及可降低染疫風險。港大感染及傳染病中心總監何栢良今（11日）表示，政府更改「遊戲規則」，豁免藥廠在國際醫學期刊刊登第三期臨床測試數據，建議當局可改為公布疫苗顧問專家委員會檢視的數據，提升市民信心，他又認為政府今次放寬處所限制的步伐，較第3波疫情時快很多，屬於大膽，如果新年未過就放寬限制有一定潛在風險。

疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星今再度「解畫」，委員會在評審疫苗緊急使用時，無講明刊登的報告必定是第三期臨床研究，力撐不是「捉字蝨」，而科興疫苗的第一、二期的臨床研究近日已經在《刺針》刊登，證明疫苗安全性可以接受，強調審核時是根據整體科學性作最重要的宗旨。

劉指出，已經檢視科興第三期臨床研究數據，以及《刺針》刊登的兩篇文章，認為疫苗安全性可以接受，目前希望取得更多數據，了解清楚如何使用該疫苗最有效。

他解釋，從第一、二期數據見到，兩劑疫苗相隔25至28天接種，製造抗體的效果較好，但第三期臨床數據主要是14天就接種第二劑，希望從科興獲得更多數據，從而得出最合適的使用方法，即相隔多久接種更好。 他期望，委員會兩周後再討論時，達至整體科學上效益多於風險的結論，並作出決定。