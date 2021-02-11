餐飲業批晚市堂食太遲鬆綁　憂30萬從業員難兩周一檢

政府宣布年初七(18日)起有條件放寬防疫措施，包括食肆容許晚市堂食，每枱最多4人，餐飲業有望恢復晚市，但食肆及相關處所的負責人，必須安排所有員工，每14天接受一次新冠病毒檢測，並確保食客掃描「安心出行」二維碼(QR code)，或登記個人資料才能進入。有業界認為有條件放寬防疫措施，相信對業界有正面影響，亦會有家庭及朋友聚會，預料能令業界30%至40%生意增長；亦有業界批評當局在年初七才放寬晚市堂食太遲，屆時業界新春黃金時間已過，生意難有起色；另有業界擔心檢測量未必能應付業界30萬從業員進行「兩周一檢」，而「安心出行」方面亦難以限制顧客掃描二維碼，業界會盡力做，但不應將責任外判給餐飲業。

香港餐飲聯業協會會長黃家和今早(11日)在電台節目表示，晚市禁堂食對業界影響很大，有3,000間食肆已瀕臨結業，如再不重開便「難逃一劫」，故認為稍後有條件放寬，相信會有正面影響，亦會有家庭及朋友聚會，預料會帶動業界30%至40%生意增長。對於政府新增一些防疫措施，他指出現時最重要恢復晚市，因此即使要執行措施有難度都會配合，業界會參考現時禁煙的做法，讓員工與顧客溝通，希望顧客配合防疫措施。另外，他又希望，政府可考慮增加更多檢測點以方便員工。

而稻苗學會會長黃傑龍形容餐飲業是瀕危行業，只求生存，無資格「談判」，只可以盡力配合政府「兩周一檢」的要求，但他指全港有30萬飲食業員工，擔心檢測量未能應付。至於確保食客掃描「安心出行」二維碼才能進入，黃又稱食肆只能盡力做，但認為「安心出行」下載量低，既然政府不能吸引市民使用，無理由將責任外判給餐飲業。

現代管理飲食專業協會會長胡珠則指，近日不少客人訂購盆菜，酒樓業界的生意有所增加，但由於政府禁晚市堂食，今年農曆年生意較以往下跌70%至80%，即使轉做外賣，亦於事無補。他表示業界平日的生意已經慘淡，團年及開年飯才有少許生意，但當局預計要在年初七才放寬晚市堂食，業界的黃金時間已過，加上須要求客人使用「安心出行」，惟業界能力有限，只能盡量引導客人使用，但客人有自主權，若不願意使用，反問是否要業界將僅有的客人拒諸門外。