麻雀會所東主借貸百萬交租　斥高官拒讓業界復業不公兼離地

新冠肺炎疫情放緩，港府容許部分場所在年初七（18日）有條件地重開，惟當中並未提及麻雀會所。有麻雀會所業界人士今（11日）狠批高官離地，因大多會所佔地逾千平方呎，亦設有會員制及獨立房間，至今又從未爆出確診個案，應屬低風險處所，卻未獲批准重開，質疑當局復業標準不一，對業界有欠公允。她又指過去一年間已借貸逾百萬港元維持業務，擔心年關過後會倒閉，冀可盡快重開，以維持生意及員工生計。

於元朗區持有3間麻雀會所的田小姐表示，港府再放寬食肆營業時間，但就堅拒重開麻雀會所，對此感到失望。她解釋，與多人齊聚大廳的雀館不一樣，麻雀會所設有獨立房間，大多是相熟市民到場消遣，亦設會員制，所有入場人士均需登記個人資料，即使爆疫亦可追蹤緊密接觸者，染疫風險較低。若港府仍堅拒讓業界復業，只會逼使市民到環境狹隘的「私竇」打麻雀，反增加播疫風險。

田續指，其會所在過去一年已斷斷續續停業半年，政府提供的補貼亦只是杯水車薪，甚至不足以支付一個月租金，更遑論其他日常開支，至今已「借到周身債」，形容自己捱至「就嚟死」，擔心年關過後會倒閉。她批評港府高官離地，常一刀切要求業界停業，而未有充分了解行業營運情況。她指，業界願意配合當局所有防疫措施，只求盡快重開，並讓放無薪假的員工復工。