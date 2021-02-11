新增疫廈元朗區佔最多　兩患者曾到過花市

有確診者曾到過花市。

自港府跪低復辦今年年宵花市後，昨(10日)新增的17宗確診個案，其中2名確診者曾在潛伏期到過花市，相關花市恐成染疫高危地方。此外，昨新增的疫廈名單中，元朗區佔最多，共涉三條圍村，分別是橫台山羅屋村、崇正新村及灰沙圍。

防護中心資料顯示，新增確診患者住所主要分布在九龍城、油尖旺、大埔、元朗、屯門、沙田、東區、荃灣、葵青。其中，以元朗區佔最多，共涉三條圍村，分別是橫台山羅屋村、崇正新村及灰沙圍，各增一宗確診個案。另外，大埔太和邨愛和樓再增3確診者，其中一宗是源頭不明個案，過去14日內累計有6宗個案。

一名55歲男患者，居住沙田銀禧花園6座，在上周六(6日）發病，曾到過沙田源禾遊樂場花市、觀塘安泰邨服務設施大樓、以及沙田禾輋廣場和平餐廳。另一名55歲女患者，居住大埔太和邨愛和樓，本周日(7日)已感到不適，曾到過觀塘遊樂場的花市，以及柴灣新翠商場亞參雞飯。

此外，大埔超級城Outback Steakhouse、元朗幸福樓2期大寶冰室、新世界尖沙咀海傍的K11 MUSEA及油麻地救護站，亦有確診患者到訪過。