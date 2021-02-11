家中團年「荷包鬆」　市民逼爆街市　魚檔近乎清倉

新冠疫情下的年三十晚，市民一早到街市買菜準備團年飯。黃大仙大成街街市今早(11日)人頭湧湧，通道擠得水洩不通，有市民形容「太多人根本逼唔到埋去」。雖然疫情影響經濟，但市民未有「勒住荷包」，索價近400港元一斤的龍蝦亦有價有市。有檔販指政府禁晚市堂食下，市民留家煮飯帶動生意，較以往多一倍。

魚檔老闆黎先生表示，今年生意特別好，較往年多出一倍，今早8時半營業，開檔約2小時已差不多全部售罄。他估計因政府禁晚市堂食有關，市民都只好回家煮團年飯。黎指，檔攤售賣魚、蝦等海鮮來貨貴了2成，但他未敢加價，其中石斑最為搶手，「中國人年尾捨得畀錢，一家人食飯最緊要開心。」有雞販謝先生指，禁晚市堂食令下，檔攤生意較往年升了4成，「市民購買力突然爆發」，市民人均消費過百港元，多買整隻雞。今日亦打算早些收爐與家人共敍天倫，初八才開市。

深圳市昨日(10日)禁止跨境香港貨車司機入村裝卸貨物，導致部分蔬菜未能供港。有菜檔職員甄小姐指，來貨價貴了約2成，一斤由10港元加至12港元，但市民亦較「疏爽」，生意亦較平常好2成。

到街市買龍蝦、大蝦等海鮮的市民陳先生表示，準備12個人的餸菜，共花了2,000多港元，與往年差不多。他指龍蝦現時288港元一斤，較以往貴一半，但團年飯都願意花錢。另一市民黃太指，今天用了近1,000港元買雞、菜等，會蒸魚、炆冬菇，及煮鮑魚約5道菜給一家四口，她坦言今年買餸較貴，「雞貴咗差唔多半成，菜心平時10蚊斤，今日都要20蚊斤；豬腩肉都買咗近100蚊斤」惟有「慳慳哋」買食材。她又指今日出入街市人流多都擔心染疫，但因街市食材較超市新鮮，惟有用最短路程買餸。

另一市民黃小姐亦花了400港元買餸菜，她指買了油麥菜、生菜，但普遍亦有漲價，「新年的樣樣齊以往幾蚊，依家賣20蚊都見到有」。黃又指以往團年飯亦在家中吃，故禁晚市堂食對其未有太大影響。