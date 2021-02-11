鄧炳強指將加強訓練警員庭上表現　警方已購電槍進行研究

警隊在過去的一年面對疫情及社會事件多方面的挑戰，警務處處長鄧炳強在日前出席警隊視像會議時表示，會就警員在法庭上的表現進行針對性訓練。而行動處處長郭蔭庸則指正加強警隊裝備，並已購買電槍進行研究。

鄧炳強、警務處副處長（行動）蕭澤頤、副處長（國家安全）劉賜蕙等警隊管理層日前以視像形式，舉行內部交流會議。鄧炳強指未來的工作重點是「永保初心，踏浪前行」，而保障國家安全會是未來的首要工作重點，同時亦會繼續打擊各種罪案，並重建市民對警隊信心。

而郭蔭庸則在會議中表示，警隊現已更換新款休班警棍，他指出除了裝備的質量外，亦會檢討警員的訓練，而警方已購入電槍進行研究，但由於實行上需要改變政策，需要小心處理。

被問到有警員在法庭上的表現被質疑，鄧炳強在會議中表示，現時案件的定罪率約80%，部分警員在庭上所給予的口供被質疑只屬個別事件。但鄧指警隊仍會精益求精，讓有經驗的專業人士為警員進行針對性訓練，如邀請已退休的法官進行模擬法庭練習等。他又指，保安局正研究設立「辱警罪」，強調計劃要涵蓋所有公職人員。

另外，近期亦有傳鄧炳強或將提早退休，升任保安局局長一職，在會議間他強調會「做到任期最後一日」，透露自己會完成警務處處長任期。

在加強警隊形象方面，蕭澤頤指曾諮詢外間公關公司，會增強社交媒體宣傳，並考慮外聘公關人才。警隊公共關係科同事已很努力，曾做過傳媒的同事做得出色，進展良好。