收藏弩及彈簧鋼棒作觀賞被揭發　武器癡前關員判社服令

警方去年7月收到線報，到一名海關關員的家中搜查，在其睡房搜出一把弩及彈簧鋼棒。該名前關員早前承認無牌管有槍械及管有違禁武器兩罪，今日（11日）在九龍城法院被判240小時服務令。裁判官接納涉案的弩及鋼棒只作收藏觀賞之用，與示威活動無關，並認同被告過往在海關工作表現出色，重犯機會不高。

35歲被告盧浩然報稱海關關員，在事發後已離職。他被控於2020年7月14日，在其位於紅磡愛民邨的住所，無牌管有一把弩，其拉力超出法定所限的6公斤，以及一支。

辯方今進一步求情指，被告入職海關後不久已獲評為最優秀的見習關員，他於2017年協助偵破一宗私煙案獲部門嘉許。他是一名武器癡，涉案武器僅作收藏，未曾向外人展示，其家人也確認他沒參與示威活動，辯方冀法庭格外開恩。

裁判官同意感化官為被告撰寫的報告非常正面，指雖然同類案件一般判監，但被告坦白認罪有悔意，此為最大的求情因素。警方在案中只發現弩，沒發現可配合使用的箭，而彈簧鋼棒雖具有一定殺傷力，但法庭接納只作被告觀賞。裁判官指，被告因本案失去關員工作，付上沉重代價，但這是他犯案所致，乃咎由自取；被告自小努力讀書，工作表現不差，不似會重犯，遂判被告社服令以替代監禁。