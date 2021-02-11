全民接種遲遲未落實　旅遊業界呻「等唔到多幾個月」

疫情持續逾1年，政府近日宣布，首批疫苗可於農曆新年後到港，但全民接種遲遲未有時間表。有旅遊業界人士今早(11日)強調「拖咗成年再等唔到多幾個月」，促請政府牽頭，為願意接種疫苗的市民提供多一個途徑。業界亦願意安排跨境巴士，提供點對點即日來回接送服務，助港人到內地打接種疫苗，並在出入境時接受檢測，從而推動「疫苗護照」、免檢疫通關等政策。

香港旅行社東主協會會長葉慶寧表示，有外國朋友指已接種疫苗，但香港遲遲未落實，如果政府能提供誘因，吸引港人到內地接種疫苗，再加上若當局願意通關，旅遊業便有逆轉的生機。

該會主席梁國興稱，上星期曾和旅遊事務署開會，商討開拓「綠色旅遊」，令導遊、旅遊巴司機「有工開」，梁向《東網》透露，當局意向是若疫情在農曆新年後仍有穩定下降趨勢，很大機會會與日前宣布將於初七(18日)放寬限制的部分表列處所一起重開本地綠色旅遊。他指，據悉已有業內人士在籌備開團事宜，惟梁重申長遠而言仍希望政府恢復通關，盼新一份財政預算案支持旅遊業。

眼科醫生林順潮說，單靠「疫苗護照」並不足夠，因並非所有人接種疫苗後得到保護，世界衞生組織指研發疫苗需時十年，但控制疫情離不開防疫措施，強調要「早發現」、「早追蹤」、「早隔離」和「早治療」，港人接種疫苗後要檢驗抗體和進行核酸檢測，再透過醫學監察，配合「安心出行」全程追蹤，若恢復通關，加上旅遊氣泡，對香港經濟發展有裨益。

另外，香港旅行社解困大聯盟召集人姚柏良指出，聯盟於上月底向業界進行問卷調查，共收到1,775份回覆。約9成旅行社及酒店業界支持推動「免疫護照」，讓已接種疫苗人士，在出入境經過檢測獲無染疫結果後，毋須14日隔離檢疫，並以此作誘因，鼓勵市民接種疫苗。