政府修訂國旗及國徽法　擬要求學校每日升旗及每周1次升旗禮

全國人大常委會去年通過《國旗法》及《國徽法》修正草案，港府現已開展草擬《國旗及國徽（修訂）條例草案》的立法工作，以實施上述兩項經修改法例內適用於香港特區的規定。根據政制及內地事務局文件顯示，政府擬將有關學校升掛五星旗及舉行升旗儀式規定的條文，適當地納入草案，包括學校每日升旗及除假期外每周舉行1次升旗儀式。

政制及內地事務局早前向立法會提交文件，就修例建議方向諮詢政制事務委員會委員。文件中指經修改的《國旗法》第6及14條，列明「學校除寒假、暑假和星期休息日外，應當每日升掛國旗」，及「學校除假期外每周舉行一次升旗儀式」。政制及內地事務局會將有關的條文，適當地納入草案，而執行細節會按照本地情況調整及適當修訂。

經修改的《國旗法》第21條亦列明，「中小學應當教育學生了解國旗的歷史和精神內涵、遵守國旗升掛使用規範和升旗儀式禮儀」。局方指會參考草擬《國歌條例》的做法，將條文適當地納入草案，又補充指草案的立法目的和原意，是充分反映經修改的《國旗法》及《國徽法》的立法原則及精神，同時兼顧香港實際情況，以符合香港法律制度及實際情況的方式實施兩條全國性法律的內容。

另外，經修改的《國旗法》第19條已規定，「不得倒掛、倒插或者以其他有損國旗尊嚴的方式升掛、使用國旗，同時亦不得隨意丟棄國旗。破損、污損、褪色或者不合規格的國旗應當按照國家有關規定收回、處置」。法例第23條列明「在公共場合故意以焚燒、毀損、塗劃、玷污、踐踏等方式侮辱中國國旗的，依法追究刑事責任；情節較輕的，由公安機關處以15日以下拘留」。當局指，會分別將條文的新增部分適當地納入草案，及對現行《國旗及國徽條例》第7條作出適當的修訂。