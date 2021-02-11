港府若對雙重國籍澳洲公民施加限制　莫里森：難以支援

澳洲政府周三（10日）更新對香港的旅遊提示，提醒中國澳洲雙重國籍的港人更改國籍。澳洲總理莫里森周四（11日）受訪回應事件，指若另一方政府對雙重國籍的澳洲公民施加限制，澳洲政府很難提供支援。

莫里森接受澳洲公營廣播公司（SBS）訪問時表示，對於雙重國籍的澳洲公民，如果另一方政府將他們列入不同的類別，而施加限制，聯邦政府很難處理；暗示若在港澳洲公民同時擁有中國籍，一旦受到港府限制，澳洲政府將沒法提供協助。他表示，就如在新冠肺炎疫情爆發初期，澳洲處理滯留在中國武漢的公民情況，會尋求國民做正確的事，但若涉及雙重國籍的另一方政府尋求施加限制，就成了另一方政府處理的問題。他又稱，如非其他國家的公民，就會是他們處理的議題，不會因擁有其他國籍而受到影響。

被問及是否建議現時在香港擁有中國與澳洲雙重國籍的人，放棄中國籍以獲得澳洲領事保護，莫里森否認提出這樣的建議，稱這是相關人士自己要考慮的事。他強調他只是說明情況，澳洲政府一直都向國民提供支援，但無法改變另一方政府的做法。