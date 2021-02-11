教育局安排有意復課學校的教職員　每14天免費檢測一次

教育局日前宣布，若學校可安排全校教職員定期進行新冠病毒檢測，即可考慮讓該些學校全面恢復半天面授課堂。該局今(11日)再向全港學校校長發出信件，指學校教職員由本月15日起，只需填妥有學校蓋章的檢測登記表，並到社區檢測中心預約，再到現場出示登記表，即可獲豁免有關收費。有關安排為期3個月至5月14日，期間每名合資格教職員每14日可接受免費檢測一次。

教育局信件指出，有關安排只適用於由幼稚園、小學或中學(包括特殊學校及非本地課程學校)直接僱用在校園內工作的教學人員及非教學人員，又提醒欲到社區檢測中心進行檢測的教職員，必須事前在預約系統預約檢測，否則將需自行繳付240港元的檢測費用。

該局提醒學校，上述額外選擇計劃在現階段不接受認可名單以外的檢測，例如快速抗原測試。學校教職員在完成檢測後，須保存及向校方出示載有檢測結果的電話短訊通知、檢測報告或相關證明，以作校內紀錄。學校應備妥全校教職員已經完成檢測並呈陰性結果的記錄。

該局重申有關安排主要目的是希望給予個別學校多一個選擇，並非強制要求，學校在考慮全面恢復半天面授課堂安排前，應與各持份者充分溝通。